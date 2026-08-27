Audience au Vatican : les pèlerins de Justice et Paix du Sénégal reçus par le Pape Léon XIV

C’est dans une ambiance à la fois « joviale et solennelle » que les pèlerins de Justice et Paix du Sénégal ont été reçus par le pape Léon XIV à la Basilique Saint-Pierre du Vatican, rapporte Le Soleil.



L’audience papale a été marquée par de fortes émotions. « Les larmes, les soupirs et murmures » ont accompagné l’entrée du Saint-Père, accueilli par des scènes de joie de la part des nombreux pèlerins réunis à Rome.



Vêtus d’un même tissu et brandissant le drapeau du Sénégal, les pèlerins de Justice et Paix ont manifesté leur enthousiasme à l’arrivée du pape dans la Basilique Saint-Pierre. Certains, très émus, n’ont pu retenir leurs larmes en voyant pour la première fois le souverain pontife.



Selon Le Soleil, le pape Léon XIV, après son entrée dans la Basilique, a rejoint son siège avant de saluer et de bénir les pèlerins venus à Rome, notamment ceux du Sénégal.



Parmi eux, Jean-Christophe Diouf n’a pas caché son émotion après cette rencontre avec le Saint-Père.

« La joie ne peut pas être plus grande que celle que j’ai ressentie aujourd’hui quand j’ai vu le Pape franchir la porte de la Basilique. Je n’ai jamais pensé pouvoir vivre ce moment car je ne voyais ça qu’à la télévision. Dieu soit loué, je suis aux anges », a-t-il confié.



Cap sur Assise



À l’issue de l’audience papale, les pèlerins de Justice et Paix ont pris la direction d’Assise, située à plus de 200 kilomètres de Rome. Dans cette ville associée à Saint François d’Assise, ils ont participé à une messe présidée par Monseigneur Augustin Simmel Ndiaye, évêque de Saint-Louis.



Dans son homélie, l’Abbé Martial Goram Mbaye a rappelé aux pèlerins la mission du chrétien, appelée à être placée sous le signe du service et du partage.



Il a notamment pris l’exemple de Saint François d’Assise qui, malgré son origine aisée, avait choisi de renoncer à son confort pour se mettre au service des plus pauvres.



L’Abbé Martial Goram Mbaye a ainsi exhorté les pèlerins à davantage de solidarité, particulièrement « en ce temps de pèlerinage aux lieux saints de la chrétienté ».