Le ministre de la Défense mauritanien en tournée pour redynamiser coopération sécuritaire sous-régionale

Le ministre mauritanien de la Défense, Hanena ould Sidi a entamé lundi une visite au pas de charge dans quatre pays du Sahel : Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad. Sécurité et coopération régionale sont au menu des entretiens avec les chefs d’État des quatre pays.



Selon l’entourage du ministre mauritanien de la Défense, son périple dans les quatre pays vise à redynamiser la coopération sous-régionale en matière de sécurité.

La Mauritanie, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad ont créé ensemble en 2014 le G5 Sahel pour lutter contre le terrorisme dans l’espace sahélo-saharien. Dénonçant « une organisation qui peine à atteindre ses objectifs », le Mali en 2022, et l’année suivante, le Burkina et le Niger ont claqué la porte de l’organisation en mettant fin à son existence.

Le ministre mauritanien de la Défense Hanena ould Sidi par son déplacement, veut-il relancer l’organisation ? Son entourage se veut prudent et insiste plutôt sur la nécessité d’harmoniser, de coordonner dans la région la lutte contre le terrorisme.

Les trois pays qui ont quitté l’organisation sont désormais membres de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Vue du côté mauritanien, cela ne doit pas empêcher une collaboration. Lors de l’étape malienne de sa tournée, le ministre Hanena ould Sidi dont le pays a une frontière avec le Mali, a remis une lettre de son président au chef de la junte malienne, le général Assimi Goïta