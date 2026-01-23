Dakar : la réunion de commandement du ministre de l’Intérieur et les nouvelles instructions pour l’espace public



Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a présidé ce 23 janvier 2026 une réunion de commandement avec les autorités administratives de la région de Dakar, comprenant le Gouverneur, les Préfets et les Sous-préfets, indique une note du ministère.



Le Directeur général de l’administration territoriale, le Directeur général adjoint de la Police nationale et le Directeur de la Sécurité publique ont également pris part à la rencontre. L’occasion a été saisie pour évaluer les opérations de réorganisation de l’espace public.



Le ministre a tenu à féliciter les autorités administratives et les autres acteurs impliqués pour la qualité du travail tout en insistant sur les dispositions à prendre pour assurer le suivi. Selon le ministère, de nouvelles instructions ont été également données afin de poursuivre la dynamique et les campagnes de sensibilisation en impliquant tous les acteurs concernés.