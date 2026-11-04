Audience au Parlement : le 5e vice-président Samba Dang a reçu 3 délégations citoyennes sur les urgences environnementales et foncières

Le 5e vice-président de l’Assemblée nationale Samba Dang a accueilli ce mercredi 4 novembre 2026 trois représentations citoyennes venues exposer des revendications relatives à la protection de l'environnement, à la préservation des ressources naturelles et aux litiges d'indemnisation.



Lors des échanges, l’Association Benkadi « Entente » a dénoncé la pollution d’un tronçon de près de 100 km du fleuve Falémé provoquée par l’orpaillage, de même que la dégradation des sols, des pâturages, de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Les représentants ont également fait part de la pénurie d’eau potable, de forages et d’électricité. Le député de Bakel Adama Tandjigora a confirmé la saisie du ministre de tutelle. Samba Dang a affirmé l'obligation de respecter les normes environnementales et a annoncé la programmation d'une mission d’enquête parlementaire sur le terrain.



Par ailleurs, le Conseil de quartier de la Cité SHS de Golf Sud et le Collectif pour la sauvegarde de la bande verte des filaos ont contesté la menace pesant sur le littoral face au Projet d’Urbanisme de Détail. Les résidents ont exigé la publication des études d’impact environnemental ainsi que la tenue de concertations préalables. De leur côté, l’Association des impactés des inondations de 2005 de Thieurigne 2 à Yeumbeul a réclamé le paiement immédiat d'indemnisations avant la construction d’un bassin de rétention du programme PROMOVILLES sur le site de leurs anciens logements. Samba Dang s'est engagé à entreprendre des démarches auprès des autorités administratives compétentes.