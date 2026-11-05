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Audition à l'Assemblée nationale : le président du GAIPES Libasse Diop critique le manque de transparence dans l'attribution des titres de pêche



Audition à l'Assemblée nationale : le président du GAIPES Libasse Diop critique le manque de transparence dans l'attribution des titres de pêche
Le président du Groupement des Armateurs et Industriels de la Pêche au Sénégal Libasse Diop a pointé des manques de transparence dans le suivi des procédures administratives du secteur halieutique. L'acteur économique a présenté ses explications ce mercredi 4 novembre 2026 devant la Commission d’enquête parlementaire présidée par la députée Oulimata Sidibé.
 
Au cours des échanges, le responsable a dénoncé la réception tardive des documents d'évaluation. « Les représentants du GAIPES reçoivent généralement les dossiers le jour même des réunions de la Commission », a déclaré le dirigeant aux commissaires. Libasse Diop a fustigé cette pratique qui empêche une étude approfondie des caractéristiques techniques des navires et s'est engagé à fournir aux députés l'historique des courriers d'alerte adressés à l'État.
 
Pour rappel, l'audition organisée au Parlement a porté sur le fonctionnement de la Commission consultative d’attribution des licences de pêche et sur le rôle des acteurs privés dans la régulation des ressources maritimes. Libasse Diop a pris la tête de l'organisation patronale en juillet 2024 en remplacement de Saër Sarr.
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Jeudi 5 Novembre 2026 - 00:00


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