Intégration des femmes dans la défense : le vice-amiral Oumar Wade et le ministre Yankoba Diémé ont fait le bilan des politiques militaires

Les Forces armées sénégalaises ont renouvelé leur engagement dans l'application de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies relative aux Femmes, à la Paix et à la Sécurité. L'État-major général des Armées a abrité une journée de vulgarisation axée sur le bilan, les difficultés et les orientations futures de ce texte international.



Le ministre des Forces armées, Yankoba Diémé, a dirigé la cérémonie d'ouverture des travaux au sein de la structure militaire. La rencontre a rassemblé le Chef d’état-major général des armées, le vice-amiral d’escadre Oumar Wade, ainsi que des responsables des armées, des représentants d'institutions et des spécialistes des questions de défense.



Les participants ont analysé l'intégration des effectifs féminins dans les opérations d'intervention et les structures de commandement. Les intervenants ont réaffirmé la volonté des autorités militaires de consolider la participation de la gent féminine dans les secteurs de la défense nationale et du maintien de la paix.