Développement du sport : le député El Malick Ndiaye présente 5 propositions pour l'évaluation des politiques publiques dudit secteur

Le premier vice-président de l'Assemblée nationale El Malick Ndiaye a réclamé la création de mécanismes d'évaluation des investissements publics dans le domaine du sport. Le responsable politique a ouvert ce mercredi 4 novembre 2026 un séminaire-atelier dédié à l'évaluation parlementaire des projets sportifs, une rencontre organisée par l'institution en partenariat avec l'Assemblée parlementaire de la Francophonie en marge des Jeux olympiques de la jeunesse.
L'élu a représenté à cette occasion le président du Parlement Ousmane Sonko. El Malick Ndiaye a adressé ses félicitations au Comité d'organisation, aux services de l'État et à la Ville de Dakar pour la tenue de la cérémonie d'ouverture des épreuves.
Le parlementaire a décliné 5 axes d'action prioritaires pour pérenniser les retombées du tournoi international. El Malick Ndiaye a préconisé la réalisation d'un bilan de l'héritage des compétitions, l'élaboration d'un tableau de bord de suivi des équipements publics, la garantie de l'équité géographique pour l'accès aux installations des jeunes filles et des personnes à mobilité réduite, le renforcement des crédits financiers alloués aux programmes et l'instauration d'un contrôle régulier des résultats obtenues sur le terrain.
L'élu a représenté à cette occasion le président du Parlement Ousmane Sonko. El Malick Ndiaye a adressé ses félicitations au Comité d'organisation, aux services de l'État et à la Ville de Dakar pour la tenue de la cérémonie d'ouverture des épreuves.
Le parlementaire a décliné 5 axes d'action prioritaires pour pérenniser les retombées du tournoi international. El Malick Ndiaye a préconisé la réalisation d'un bilan de l'héritage des compétitions, l'élaboration d'un tableau de bord de suivi des équipements publics, la garantie de l'équité géographique pour l'accès aux installations des jeunes filles et des personnes à mobilité réduite, le renforcement des crédits financiers alloués aux programmes et l'instauration d'un contrôle régulier des résultats obtenues sur le terrain.
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