Dakar: le congrès de l’internationale libérale se tient sans le PDS et Rewmi

A Dakar, se tient du 29 au 30 novembre, le congrès de l’Internationale libérale dans la division. En effet, deux partis importants que sont le Parti démocratique sénégalais (Psd) et Rewmi onr décidé de boycotter cette rencontre à la laquelle va prendre part l’Alliance pour la République (Apr, parti au pouvoir).



« C’est la première fois que l’internationale se réunit dans un pays où les participants seront accueillis dans un centre qui symbolise le socialisme qui retardé notre pays pendant 40 ans », a dénoncé en conférence de presse le Secrétaire général de Rewmi, Lamine Ba.



Selon lui, une rencontre de l’internationale libérale dans le Pds et le Rewmi n’en est plus une, car l’Alliance pour la République n’est qu’observateur dans l’organisation qui regroupe les libéraux du monde.



Lamine Ba a regretté le fait que cette rencontre se tient à la veille de l’investiture du candidat (Macky Sall) déjà porté par tous les socialistes du Sénégal. « Un homme politique qui ne cesse de fouler au pied les valeurs de liberté, de démocratie et des droits humains, en plus d’instaurer la dictature au Sénégal », déplore-t-il.