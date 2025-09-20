Dakar : le ministre de l'Intérieur lance une vaste opération contre l’occupation irrégulière de l’espace public

“ Il ne s'agit pas de cibler une nationalité en particulier. Cette opération ne vise à stigmatiser personne. Elle s’inscrit dans une politique globale de lutte contre l’occupation anarchique des sols. Ce terrain par exemple appartient à SN Hlm”, a déclaré Me Bamba Cissé devant la presse.

Le ministre a précisé que l’opération portait uniquement sur l’occupation irrégulière des espaces publics.

“La lutte porte sur l’occupation irrégulière des sols. La plupart des personnes qui vivaient ici s’adonnaient à la mendicité. Je rappelle que la mendicité, lorsqu’elle est exercée sur la voie publique, constitue une infraction pénale”, a-t-il indiqué.

Me Bamba Cissé a enfin souligné que cette initiative, de portée nationale, sera étendue à d’autres quartiers de la capitale dans les semaines à venir.

Le ministre de l’Intérieur, Me Mouhamadou Bamba Cissé, a lancé ce samedi une vaste opération de dégagement de l’espace public à Dakar. Il s’agit de sa première sortie de terrain depuis sa prise de fonction. L’opération a débuté au Parc à Mazout, à Colobane, un site jusqu’ici occupé par des personnes, majoritairement des ressortissants étrangers, vivant de la mendicité.