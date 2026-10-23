Dakar : les « Navétanes » suspendus jusqu’à nouvel ordre à partir du 26 octobre 2026

Le Gouverneur de la région de Dakar a suspendu, jusqu’à nouvel ordre, les rencontres de football populaire communément appelées « Navétanes », ainsi que les activités qui leur sont directement liées. La mesure est applicable à l’ensemble de la région, à partir du lundi 26 octobre 2026.



Dans un arrêté signé le 23 octobre 2026, le Gouverneur de la région de Dakar, Ousmane Kane, a ordonné la suspension temporaire des rencontres de « Navétanes » dans la région de Dakar.



Cette décision intervient dans un contexte marqué par la mobilisation des forces de défense et de sécurité pour assurer le bon déroulement des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Selon l'arrêté, elle vise notamment à prévenir les « risques d’affrontements entre supporters et de dégradations de biens publics et privés et la nécessité de prévenir l’ordre public et de garantir la sécurité des personnes et des biens durant cet événement international ».



Les préfets des départements de Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Keur Massar sont chargés de veiller à l’application de cette mesure, en coordination avec les autorités municipales, les forces de défense et de sécurité ainsi que les responsables des structures d’organisation des Navétanes, souligne l’arrêté.