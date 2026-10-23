L’Algérie et le Niger signent «un protocole d'accord» pour renforcer leur coopération militaire

Le rapprochement entre l'Algérie et le Niger se poursuit. Après la visite du président et du Premier ministre nigériens, c'est le ministre de la Défense qui a été accueilli le 21 octobre à Alger. Avec son homologue algérien, ils ont signé un accord militaire pour renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays. Cette rencontre intervient à peine deux mois après une mutinerie à Niamey contre le pouvoir du président Abdourahamane Tiani qui bénéficie depuis d'un soutien militaire d'Alger.



Depuis la réconciliation en début d'année entre le président du Niger, Abdourahamane Tiani, et celui de l’Algérie, Abdelmadjid Tebboune, Niamey et Alger ne se quittent plus : en l'espace d'un mois, c'est la deuxième fois que se rencontrent des responsables des armées des deux pays.



Un nouvel échange qui s'est soldé cette semaine par la signature d'un protocole d'accord sur la coopération militaire algéro-nigérienne.



En plus de l'entrevue avec son homologue algérien de la Défense, Saïd Chengriha, le ministre nigérien Salifou Modi a aussi été reçu par le président Tebboune.



Les contours de l'accord militaire fraîchement signé n'ont pas été dévoilés, mais ils restent fondés sur la stabilité et la solidarité régionales.



Au lendemain de la mutinerie du 29 août dernier au Niger, l'Algérie avait déployé quatre avions de chasse au profit de son voisin.



Les appareils ont certes atterri, après la mutinerie, mais l'envoi de ces avions de guerre – toujours stationnés à l'aéroport de Niamey – montre que l'Algérie assume pleinement son soutien militaire envers son voisin sahélien.