Tambacounda : un chauffeur de camion meurt calciné dans un accident

Dans la matinée de ce vendredi, vers 5 heures, un grave accident de la circulation a coûté la vie à un chauffeur de camion transportant du ciment, sur la route nationale numéro 1, à hauteur du village de Dina Dina, dans la région de Tambacounda, au sud-est du Sénégal. Le véhicule s’est renversé sur le bas-côté gauche de la chaussée avant de prendre feu, piégeant le conducteur à l’intérieur.
Selon la RFM, le chauffeur roulait aux environs de 5h45 lorsqu’il aurait perdu le contrôle du camion. La violence du renversement a provoqué un incendie qui a entraîné la mort du conducteur, entièrement calciné. Son apprenti a, quant à lui, été grièvement blessé dans l’accident.
Après l’intervention des gendarmes, le blessé et la dépouille du chauffeur ont été transportés au centre hospitalier régional de Tambacounda.
Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.
Selon la RFM, le chauffeur roulait aux environs de 5h45 lorsqu’il aurait perdu le contrôle du camion. La violence du renversement a provoqué un incendie qui a entraîné la mort du conducteur, entièrement calciné. Son apprenti a, quant à lui, été grièvement blessé dans l’accident.
Après l’intervention des gendarmes, le blessé et la dépouille du chauffeur ont été transportés au centre hospitalier régional de Tambacounda.
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