Tambacounda : un chauffeur de camion meurt calciné dans un accident

Dans la matinée de ce vendredi, vers 5 heures, un grave accident de la circulation a coûté la vie à un chauffeur de camion transportant du ciment, sur la route nationale numéro 1, à hauteur du village de Dina Dina, dans la région de Tambacounda, au sud-est du Sénégal. Le véhicule s’est renversé sur le bas-côté gauche de la chaussée avant de prendre feu, piégeant le conducteur à l’intérieur.



Selon la RFM, le chauffeur roulait aux environs de 5h45 lorsqu’il aurait perdu le contrôle du camion. La violence du renversement a provoqué un incendie qui a entraîné la mort du conducteur, entièrement calciné. Son apprenti a, quant à lui, été grièvement blessé dans l’accident.



Après l’intervention des gendarmes, le blessé et la dépouille du chauffeur ont été transportés au centre hospitalier régional de Tambacounda.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.