Éducation : les résultats du PASEC 2024 présentés au président Bassirou Diomaye Faye

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce vendredi 23 octobre 2026 une délégation de la Conférence des ministres de l’Éducation des États et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN).



Selon la Présidence du Sénégal, la délégation a présenté au chef de l’État les résultats du Programme d’analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN (PASEC), l’une des évaluations de référence de la qualité des apprentissages en Afrique francophone.



La même source indique : « Ces travaux donnent aux États un instrument précieux pour mesurer les acquis des élèves, éclairer les choix de politique éducative et mieux répondre aux défis comme aux dynamiques propres à chaque système ».



La CONFEMEN a sollicité le président de la République pour porter ce plaidoyer auprès de ses pairs de la CEDEAO et de l’Union africaine. Selon la Présidence, « cette démarche rejoint une conviction qu’il défend depuis le début de son action, celle qu’aucune transformation économique durable ne se construit sans une école qui forme, qualifie et prépare la jeunesse aux métiers de demain ».



Toujours selon la Présidence, la Vision Sénégal 2050 place la qualité de l’éducation parmi les « conditions de la souveraineté et de la compétitivité du pays », et le « Sénégal entend porter cette exigence à l’échelle du continent ».



Par ailleurs, selon le rapport PASEC 2024 de la CONFEMEN présenté hier, jeudi 22 octobre 2026, près de 8 élèves sur 10 en fin de primaire n’atteignent pas le niveau attendu dans cette matière. Au collège, seuls 21,9 % maîtrisent les compétences de base.



L’étude a été menée dans les écoles de 16 pays africains francophones. Selon le rapport, elle a été réalisée auprès de 364 313 personnes, dont des élèves, des enseignants, des directeurs d’école et des parents, et met en lumière les défis qui restent à relever pour améliorer les apprentissages.