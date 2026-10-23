Plus de 2 000 élèves de Dakar bénéficient de l'extension de l'initiative « Safer Journeys to School » du groupe Yango au Sénégal

Le Sénégal a rejoint l’initiative « Safer Journeys to School » (Des trajets scolaires plus sûrs) du groupe Yango, qui prend de l’ampleur, apportant ainsi des améliorations en matière de sécurité routière et une sensibilisation à près de 2 000 enfants à Dakar. S’appuyant sur l’expérience acquise en Zambie, le programme vise à rendre les trajets quotidiens vers l’école plus sûrs grâce à une coopération avec LASER International et les autorités locales.



Pour de nombreux enfants de Dakar, se rendre à l’école implique de longer des routes très fréquentées, de traverser des rues où la circulation est rapide et de marcher dans des zones où les infrastructures piétonnes sont insuffisantes. Selon l’Organisation mondiale de la Santé, les accidents de la route restent la première cause de décès chez les enfants et les jeunes âgés de 5 à 29 ans dans le monde.



Dans ce contexte, l’entreprise technologique internationale Yango Group a étendu son initiative « Safer Journeys to School » au Sénégal, en partenariat avec LASER International et les autorités locales, afin d’améliorer la sécurité routière aux abords des écoles de Dakar.



Des zones scolaires plus sûres pour plus de 2 000 enfants



L’initiative se concentre sur deux établissements scolaires : l’école primaire Ibrahima Bèye à Fass et l’école El Hadj Malick Sy à Médina.



Le projet combine des améliorations des infrastructures et une sensibilisation à la sécurité routière. De nouveaux passages piétons, des dos d’âne, des panneaux de signalisation et des marquages au sol ont été mis en place, ainsi qu’environ 80 mètres de barrières de protection dans chaque école afin de séparer les élèves des véhicules qui circulent.



Selon l’organisation internationale de sécurité routière iRAP, les deux écoles ont obtenu une note de sécurité d’au moins trois étoiles selon sa méthodologie d’évaluation « Star Rating for Schools ».



Au-delà des infrastructures, environ 2 000 élèves ont participé à des sessions de sensibilisation à la sécurité routière, comprenant notamment des démonstrations pratiques de techniques de traversée en toute sécurité. Des brigades scolaires de sécurité routière ont également été formées et équipées afin de contribuer à promouvoir des comportements plus sûrs aux abords des écoles.



Une collaboration entre l’expertise locale et les pouvoirs publics



Ces aménagements ont été inaugurés le 14 octobre à l’école primaire Ibrahima Bèye lors d’une cérémonie présidée par le chef de cabinet de M. Déthié Fall, ministre sénégalais des Infrastructures et préfet de Dakar. L’événement a réuni des représentants du Groupe Yango, de LASER International, d’AGEROUTE, du CETUD, de l’Agence nationale de sécurité routière (ANASER), du ministère de l’Éducation, du Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 et des communautés scolaires locales.



Ce projet allie l’engagement du Groupe Yango en faveur d’une mobilité urbaine plus sûre à l’expertise locale de LASER International et aux compétences techniques d’AGEROUTE et d’autres institutions publiques.



S’exprimant lors du lancement, le directeur général de l’ANASER, Atoumane Sy, a souligné l’importance de respecter la limitation de vitesse à 30 km/h aux abords des écoles et a appelé à étendre des initiatives similaires à d’autres villes sénégalaises.



Cette initiative intervient alors que Dakar se prépare à accueillir les Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2026, ce qui suscite une attention accrue pour la sécurité des piétons à proximité des routes très fréquentées et des axes de transport. Ces aménagements sont toutefois conçus pour profiter aux communautés locales bien au-delà de la fin des Jeux.



De la Zambie au Sénégal : étendre la sécurité des trajets scolaires à travers l’Afrique



La participation du Sénégal marque une nouvelle étape dans les efforts du groupe Yango pour améliorer la sécurité routière sur l’ensemble de ses marchés africains.



L’entreprise a lancé pour la première fois le programme « Trajets scolaires plus sûrs » en Zambie, en partenariat avec le Zambia Road Safety Trust. Après sa mise en œuvre initiale, le programme s’est étendu à d’autres écoles, combinant des infrastructures piétonnes plus sûres avec des actions de sensibilisation et l’implication de la communauté.



Au Sénégal, le groupe Yango s’appuie sur cette expérience avec des partenaires locaux, en adaptant l’approche aux conditions routières de Dakar et aux besoins de la communauté. Pour l’entreprise, qui exploite des services de mobilité à travers l’Afrique, la sécurité routière ne se limite pas aux conducteurs et aux passagers utilisant ses plateformes, mais s’étend à tous ceux qui partagent la voie publique.



« Chaque enfant devrait pouvoir se rendre à l’école en toute sécurité. En tant qu’entreprise de mobilité opérant au Sénégal, nous considérons la sécurité routière comme une responsabilité qui va au-delà de nos services. En collaborant avec LASER International et les autorités locales, nous souhaitons apporter une réelle amélioration concrète pour les enfants et les familles de Dakar, grâce à des aménagements qui profiteront à la communauté pendant de nombreuses années », a déclaré Aïcha Niang, directrice nationale de Yango Sénégal.



Alors que le Sénégal s’apprête à accueillir les Jeux Olympiques de la Jeunesse, les aménagements réalisés à Fass et à la Médina montrent comment la coopération entre les entreprises, les pouvoirs publics et les organisations locales peut apporter des bénéfices durables, en rendant le trajet quotidien vers l’école plus sûr pour des milliers d’enfants

