Bourses de sécurité : les délégués de quartier de Keur Massar Nord réclament la transparence des enquêtes

Le Bureau exécutif de l’Association des délégués de quartier de la commune de Keur Massar Nord (ADQ-KMN) interpelle les autorités sur les enquêtes menées auprès des populations dans le cadre des bourses de sécurité familiale. L’association déplore l’absence d’information préalable et de concertation avec les délégués de quartier, pourtant en contact direct avec les ménages concernés.



Dans un communiqué publié à l’issue de sa réunion du 23 octobre 2026, l’ADQ-KMN exprime sa préoccupation face à la conduite de ces opérations sans implication des acteurs de proximité. Selon les informations dont elle dispose, les autorités territoriales elles-mêmes n’auraient pas été associées à ces enquêtes.



Tout en réaffirmant son attachement aux politiques de protection sociale et à l’accompagnement des ménages vulnérables, l’association estime qu’une opération de cette importance nécessite une information claire, une concertation préalable et une bonne coordination avec les acteurs locaux.



« Ces exigences contribuent à renforcer la transparence, à prévenir les incompréhensions et à limiter les risques d’erreurs de ciblage et de contestations », souligne l’ADQ-KMN.



L’association invite ainsi les autorités compétentes à clarifier le cadre, les objectifs et les modalités des enquêtes, mais aussi à expliquer les raisons de l’absence d’information et de concertation avec les délégués de quartier.



Elle préconise également la mise en place d’un cadre de dialogue afin d’assurer une meilleure coordination entre les pouvoirs publics et les acteurs territoriaux.



L’ADQ-KMN décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement



L’association tient par ailleurs à clarifier sa position sur d’éventuels problèmes liés à ces opérations. Elle estime ne pas pouvoir être tenue responsable des manquements, dysfonctionnements, erreurs de ciblage ou difficultés qui pourraient survenir dans le cadre d’une démarche à laquelle elle affirme n’avoir été ni informée ni associée.



« Cette position ne remet nullement en cause sa disponibilité à contribuer, dans le cadre de ses missions, à toute démarche constructive au service des populations », précise-t-elle.



L’ADQ-KMN réaffirme enfin son attachement à l’équité dans l’accès aux bourses de sécurité familiale et à une collaboration responsable avec les pouvoirs publics.



Pour l’association, la transparence, l’information préalable et la concertation restent indispensables pour préserver la confiance des populations et garantir la bonne conduite des interventions sociales.