Dakar : manifestation des taximen pour dire "non à la concurrence des tiak-tiak et clandos"

Munis de brassard rouge, les chauffeurs de taxis de Dakar ont manifesté pour dire non à la concurrence des tiak-tiak et clandos. Ils indexent ainsi l’Etat d’être complice à cette situation. Car, selon ces derniers, l’Etat est censé réguler le secteur.



« La Fédération des taxis du Sénégal dénonce les applications qui favorisent le transport irrégulier sans aucune règle, l'arrêt immédiat de la circulation des taxis clandestins communément appelés clandos war Gainde et Thiack thiack qui font du transport sans aucun droit. Nous demandons également les laisser-passer pour les taxis, l'affichage des amandes forfaitaires dans tous les bureaux de contravention, la mise en place d'aires de stationnement dans toutes les communes de Dakar avec des toilettes modernes et sécurité, l'amélioration des conditions des transporteurs et chauffeurs au niveau de L'AIBD, le renouvellement des parcs de taxis à Dakar. Les taximans ont répondu massivement. C’est le premier plan d’action. Le deuxième est prévu le 23 s’il n’y pas d’amélioration, nous allons descendre ici à la place de la nation manifester », a déclaré le chargé de communication Malick Diop.



Falou Samb Coordinateur du cadre unitaire du syndicat du transport routier du Sénégal, venu s’associer à la cause des chauffeurs de taxis dénonce un transport illégal. « Nous sommes venu prêter main forte à nos camarades du réseau des taxis. Comme vous l’avez entendu, ils ont énuméré pas mal de doléances et des contraintes de travail. Le cadre regroupe toutes les corporations dans tous les secteurs dans tous les secteurs du transport. Les gros-porteurs, les cars transporteurs, comme les taxis. Nous sommes là pour les encourager et faire croire aux autorités ce cri de cœur des taximans. Je ne peux pas comprendre le transport qui est un secteur réglementé, qui a une direction du transport. Donc je ne peux pas comprendre pourquoi n’importe qui peut se lever, du jour au lendemain faire du transport sans être autorisé. C’est un transport illégal », dit-il.