Partenariat pour la santé maternelle, néonatale et infantile : Monica Geingos succède à Helen Clark à la tête du PMNCH

Le Partenariat pour la santé maternelle, néonatale et infantile (PMNCH) a officialisé jeudi 14 mai la nomination de Monica Geingos à la présidence de son conseil d’administration, succédant ainsi à Helen Clark, dont le mandat s’achèvera en novembre 2026. Selon un communiqué de l’organisation, cette transition marque l’ouverture d’une nouvelle ère pour cette alliance mondiale de premier plan dédiée au bien-être des femmes, des enfants et des adolescents.



Helen Clark a salué cette nomination en déclarant : « Monica est particulièrement bien placée pour diriger le partenariat à ce stade, car elle allie un leadership fondé sur des principes à une expérience pratique et à une compréhension claire du fait que les progrès pour les femmes, les enfants et les adolescents reposent sur le courage politique, des partenariats inclusifs et un investissement soutenu ».



Ancienne avocate et ex-Première dame de Namibie, Monica Geingos est également présidente exécutive de la Fondation One Economy. Elle a contribué à la création du programme #BeFree, un modèle de développement destiné aux jeunes, répondant à leurs besoins sociaux, économiques et de santé sexuelle et reproductive, notamment par l’accès à l’information, aux services et à la maîtrise de leur corps et de leur avenir.



En acceptant ses nouvelles fonctions, Monica Geingos a exprimé sa profonde gratitude, affirmant qu’elle était « profondément honorée d'assumer ce rôle, et en particulier de poursuivre l'œuvre exceptionnelle d'Helen Clark, dont l'engagement a contribué à faire du PMNCH une plateforme mondiale influente pour le plaidoyer et la responsabilisation ».



Elle a ajouté qu'« en cette période de profondes transitions mondiales, la santé et le bien-être des femmes, des enfants et des adolescents, y compris leur santé et leurs droits sexuels et reproductifs, ne doivent pas être considérés comme des préoccupations secondaires, mais comme des critères déterminants pour savoir si les sociétés sont justes, résilientes et préparées à l'avenir ».



L’ ancienne Première dame de Namibie a souligné que « la communauté internationale doit protéger les acquis durement obtenus, lutter contre les inégalités croissantes et veiller à ce que chaque femme et chaque jeune ait accès à l'information, aux services et aux droits dont il a besoin pour faire des choix éclairés concernant sa vie et sa santé ».



Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS (Organisation mondiale de la santé), a rendu hommage à Helen Clark pour son leadership au sein du Programme de santé maternelle, néonatale et infantile (PMNCH), soulignant son « engagement indéfectible à promouvoir la santé et les droits des femmes, des enfants et des adolescents et à renforcer le partenariat mondial et la responsabilisation ».



Il a ajouté que Monica Geingos possède une « combinaison rare de leadership stratégique, de crédibilité publique et d'un profond engagement en faveur de l'équité », et qu'à une époque de changements importants dans le domaine de la santé mondiale, son leadership sera un puissant moteur de progrès pour les femmes, les enfants et les adolescents.



Hébergé par l'Organisation mondiale de la Santé et basé à Genève, le PMNCH rassemble près de 1 500 organisations partenaires réparties dans six circonscriptions afin de mobiliser, d'harmoniser et de renforcer le plaidoyer en faveur de la santé et du bien-être des femmes, des enfants et des adolescents dans le monde entier.