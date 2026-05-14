CAN U17 2026 : le Sénégal s'incline face à l'Afrique du Sud (2-1) pour son entrée en lice

Le Sénégal a débuté sa campagne à la CAN U17 Maroc 2026 par une défaite face à l'Afrique du Sud (2-1), ce jeudi, lors de la première journée du groupe D.



Les « Lionceaux » ont pourtant ouvert le score juste avant la pause, grâce à Cheikh Thior à la 44e minute. Mais au retour des vestiaires, les Sud-Africains ont rapidement égalisé par Simama à la 47e minute, avant de prendre l'avantage à la 55e minute, dans une seconde période qu'ils ont dominée.



Le Sénégal a cru recoller au score sur une magnifique frappe de Cheikh Dieng. Cependant, après plusieurs minutes de consultation de la VAR, le but a été refusé pour une position de hors-jeu au début de l'action. Dans les derniers instants du temps additionnel, les Sénégalais ont trouvé une nouvelle fois le chemin des filets, mais la VAR a également annulé ce but pour hors-jeu.



Avec ce revers, le Sénégal réalise un début de compétition difficile. Les "Lionceaux" tenteront de se relancer lors de leur prochain match, prévu le dimanche 17 mai à 16h00 GMT, face au Ghana.