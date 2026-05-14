Dossier ANAMO : l’audition au fond de Maodo Malick Mbaye renvoyée sine die

Extrait hier de sa cellule du Pavillon spécial pour être entendu sur le fond par le Pool judiciaire financier (PJF), l’ancien directeur général de l’Agence nationale de la maison de l’outil (ANAMO), Maodo Malick Mbaye, n'a finalement pas été auditionné. La séance a été reportée pour cause de dossier incomplet.







Selon son avocat, Me Ndiaga Dabo, ce contretemps technique repousse l'interrogatoire à une date ultérieure. Cette audition est pourtant cruciale pour la défense, qui prévoit d'introduire une nouvelle demande de mise en liberté provisoire dès que son client aura pu s'expliquer devant le magistrat instructeur.







Maodo Malick Mbaye est en détention préventive depuis le 22 juillet 2025. Il avait été inculpé et placé sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet du Pool judiciaire financier pour une série de griefs graves liés à sa gestion de l'ANAMO.







Les poursuites visent des faits présumés d’association de malfaiteurs, d’escroquerie et de détournement de deniers publics portant sur un montant supérieur à 600 millions de FCFA. L'ancien responsable est également poursuivi pour faux et usage de faux en écritures administratives et de commerce, ainsi que pour blanchiment de capitaux.

