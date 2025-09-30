Dakar : six (6) individus interpellés pour recel de téléphones portables

La Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar a annoncé l’interpellation de six (6) individus pour « association de malfaiteurs et recel de téléphones portables ». L’opération a été menée à la suite d’un renseignement opérationnel signalant « l’existence d’un vaste réseau basé aux Maristes, cité Élisabeth ».Selon les premiers éléments de l’enquête parvenu à PressAfrik, le réseau impliquait deux (2) ressortissants chinois, deux (2) Guinéens et deux (2) Sénégalais. Les deux (2) commerçants chinois, établis au marché de Thiaroye, « achetaient des téléphones portables de provenance douteuse auprès de réparateurs, puis les revendaient à d’autres ressortissants chinois ». Ces derniers démontaient les appareils, en extrayaient une pièce essentielle appelée le « cirque », avant de l’expédier en Chine pour la fabrication de nouveaux téléphones.Les deux (2) ressortissants guinéens, employés par les commerçants chinois, étaient chargés du recyclage des pièces détachées. Lors de leur arrestation, ils ont été trouvés en possession de « quatre (4) cornets de chanvre indien », qu’ils ont déclaré avoir acquis pour leur consommation personnelle.Les six (6) suspects, parmi lesquels figurent également deux Sénégalais, ont été placés en garde à vue. La Sûreté urbaine précise que « l’enquête suit son cours ».