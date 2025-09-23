Dakar : six individus arrêtés pour trafic de chanvre indien à Tivaouane Peulh

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Dakar, relevant de l’OCRTIS, a mené une vaste opération dans la nuit du samedi au dimanche 21 septembre 2025, qui s’est soldée par l’arrestation de six (6) personnes pour « culture, détention et trafic présumé de chanvre indien. »Tout est parti d’un renseignement signalant l’existence d’un réseau opérant depuis une maison située près du poste de santé de Tivaouane Peulh. Les enquêteurs ont mis en place une surveillance discrète, repérant un véhicule de type Berlingo blanc stationné devant le domicile ciblé. Après plusieurs heures, deux individus ont quitté les lieux à bord du véhicule, immédiatement suivis par les forces de l’ordre. À l’issue du contrôle, la fouille du véhicule a permis de saisir deux cornets de chanvre indien, deux téléphones portables et la somme de 30 000 F CFA.La perquisition de leur domicile a révélé cinq (5) pieds de cannabis cultivés et un cornet supplémentaire. Malgré leurs tentatives de nier les faits, les suspects n’ont pas convaincu les enquêteurs. Dans la foulée, leur fournisseur présumé a été appréhendé devant son domicile. La fouille de sa chambre a permis la découverte d’environ deux kilogrammes de chanvre indien, dont vingt-cinq cornets conditionnés, ainsi que 22 000 F CFA, cinq paires (5) de ciseaux et un couteau.Trois (3) autres individus venus s’approvisionner sur place ont également été arrêtés, chacun en possession d’un cornet acheté pour 1 000 F CFA. Au total, six personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Les stupéfiants saisis, les téléphones, ainsi que l’argent et une moto retrouvée, ont été placés sous scellés.