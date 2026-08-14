Dakar : un Chinois déféré pour «association de malfaiteurs, vol en réunion avec violence»

La Division des Investigations Criminelles (DIC) a interpellé puis déféré au parquet un ressortissant chinois, présenté comme membre d’un gang qui aurait multiplié les agressions contre ses compatriotes installés au Sénégal, annonce la Police dans un communiqué publié ce 14 août 2026. Le mis en cause est poursuivi pour "association de malfaiteurs, séquestrations et extorsions".



Selon la note, entre le 6 juillet et le 11 août 2026, quatre ressortissants chinois ont saisi les autorités après avoir été victimes de faits similaires. Une victime aurait été attirée dans un appartement du quartier du Centenaire (Dakar) sous prétexte de récupérer une créance de 400 000 FCFA.



Sur place, son compatriote et quatre complices l’auraient séquestré et violenté pour lui arracher le code d’accès de son compte WeChat, avant d’y prélever 22 millions de FCFA. Abandonné sur les lieux, il n’aurait dû sa libération qu’à un riverain non identifié.



Le deuxième ressortissant chinois qui exerce comme masseur dit avoir reçu la visite de deux hommes venus en clients l’après-midi du 6 août, revenus le soir même à cinq, armés d’un couteau. Le butin : 4 500 000 FCFA, des clés, son passeport, sa carte de séjour et deux téléphones. L’agression lui aurait occasionné une incapacité temporaire de travail (ITT) de quinze jours.



Le troisième plaignant affirme pour sa part avoir été agressé par la même bande muni d’une arme blanche à son domicile le 25 juillet. Les assaillants auraient utilisé une arme blanche pour lui soutirer des informations sur son colocataire, visé à son tour. Comme dans le cas précédant, la victime aurait subi une ITT de quinze jours également



Le quatrième, résidant à Diamniadio, dit avoir été ligoté à son domicile le 24 juillet et délesté de 3 500 000 FCFA.



Une enquête a conduit à l’identifier un membre présumé du gang, intercepté par la Direction de la Police aux Frontières alors qu’il tentait de quitter le pays via le poste de Moussala, sous le coup d’une opposition à sortie du territoire. La fouille de son véhicule a révélé deux battes de baseball, deux couteaux et une paire de jumelles, le passeport et l’un des téléphones dérobés au deuxième plaignant, ainsi que 469 460 FCFA en espèces.



Interrogé, le suspect a reconnu sa participation à cinq agressions, dont les quatre citées, précisant que le groupe compte six membres, tous de nationalité chinoise, opérant exclusivement contre leurs compatriotes. Il a été déféré au parquet et l’enquête se poursuit.