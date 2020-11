Dakar : un restaurant chinois attaqué aux Almadies, les agresseurs tranchent la gorge de l’épouse du gérant

Le Restaurant «la Mer Ouest» sis aux Almadies de Dakar a reçu, dans la nuit du mercredi dernier, un gang spécialisé dans le cambriolage. Alors que le personnel préparait les couverts des derniers clients aux environs d'une heure du matin, la bande fait une irruption spectaculaire sur les lieux. Des agresseurs armés de pistolets et de machettes ont tranché la gorge de l'épouse du propriétaire avant de disparaître avec 5 millions FCFA, rapporte L'Observateur.



Au nombre de cinq, ils brandissent des machettes et une arme à feu pour tenir en respect tout le personnel. Et c'est le gardien des lieux qui reçoit en premier un coup de machette aux parties intimes. «Où se trouvent les caméras de surveillance », lui demandent les agresseurs. «Il n'y a pas de caméra de surveillance », répond-il, la voix cassée par la douleur. Aussitôt après, comme si on leur avait destiné le plan des lieux, des membres de la bande prennent la direction de l'appartement du couple chinois, propriétaire du restaurant.



Surpris en plein repos dans la chambre, le couple est resté bouche-bée. Les agresseurs sortent une arme blanche et intimident l'ordre aux Chinois de leur remettre de l'argent du coffre. Par crainte d'être surpris, ils deviennent plus menaçants et tranchent le bras de l'épouse du Chinois. Puis, un autre agresseur lui assène deux coups, lui ouvrant l'avant-bras jusqu'à fait l'os. Pis, un des agresseurs la plaque au sol pour lui trancher la gorge. Son mari recevra violents coups au visage avant que les agresseurs ne découvrent une liasse de 5 millions de francs Cfa. L'argent en poche, les bandits quittent la chambre tachetée de sang. Mais deux de leurs ont été abandonnés sur les lieux.



Alertés par les propriétaires des restaurants environnants, une patrouille des éléments de la division des investigations criminelles débarque sur les lieux et met aux arrêts un des agresseurs de la bande. Qui a fini par être placé en garde à vue.