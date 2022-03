Dakar : un vigile de 62 ans, la fille 13 ans, les rapports sexuels et la somme de 1 500

Âgé de 62 ans et agent de sécurité d'origine mauritanienne, domicilié à Rebeuss, Y. Fall est arrêté samedi dernier pour une histoire de mœurs. Il est accusé d'avoir abusé de la jeune fille O.K. Bà, âgée de 13 ans, puis, il lui a remis la somme de 1500 FCfa pour acheter son silence. Dénoncé par le voisinage, le vigile a été arrêté, puis déféré hier lundi, devant le parquet de Dakar pour « séquestration, menace, viol sur une mineure de 13 ans ».



Selon « L’Observateur », les faits se sont déroulés le week-end dernier au quartier Rebeuss. Vigile d'un immeuble, Y. Fall passait ses journées à guetter les rondeurs de la jeune fille O.K. Bà qui passe souvent devant son poste de travail. Pour satisfaire sa libido, il a attiré la fille et a réussi à entretenir des relations sexuelles avec elle. Leur dernier rapport sexuel remonte à samedi passé, relate le journal. Ce jour-là, vers 15 heures, Y. Fall a interpellé O.K. Bâ devant l'immeuble et l'a invitée à entrer dans la maison. Il lui a demandé de lui nettoyer sa chambre, promettant de la payer 1500 FCfa.



Mais dès que celle-ci a franchit la porte de la chambre, le vieux vigile a fermé la porte à clé et lui a demandé des faveurs sexuelles sans savoir qu'une femme l'avait aperçu à l'entrée de l'immeuble. Sous le couvert de l'anonymat, celle-ci a informé A. Diallo, oncle de la jeune fille. Rapidement, l'oncle a alerté la police de Rebeuss. Informé de la présence des policiers devant l'immeuble, le vieux a conduit la fille dans une chambre au 2éme étage où il l'a enfermé à clé avant de tenter de fuir. Appréhendé après une course-poursuite, Y. Fall a reconnu avoir entretenu des rapports sexuels avec O.K. Bâ. Élève, en classe de CM2, O.K. Bâ a déclaré qu'elle effectuait une commission pour sa mère. En cours de route, le vieux l'a interpellée pour lui proposer une partie de sexe tarifée à 1 500 FCfa. C'est ainsi qu'elle a accepté de le suivre dans l'immeuble dont il est l'agent de sécurité.



Le vieux l'a fait monter dans sa chambre au 1ª étage où ils ont eu des rapports sexuels. Selon O.K. Bâ, ce n'est pas la première fois qu'elle couche avec le gardien. Ses déclarations ont été confirmées par le mis en cause qui soutenu que la fille a consenti à leurs deux rapports sexuels. Une enquête de voisinage a révélé qu'il a l'habitude de conduire dans sa chambre de jeunes filles. Y. Fall sera présenté aujourd'hui au procureur de la République qui décidera de son sort.