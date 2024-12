Dakar : un vigile se faisant passer pour un policier sur la Vdn démasqué et arrêté

A.L. Guèye est placé en garde à vue au commissariat de Rebeuss après son face à face avec le procureur de la République. Il est poursuivi pour usurpation de fonction et extorsion de fonds. Se faisant passer pour un policier, il a grugé plusieurs usagers de la Vdn3. Son arrestation a permis de révéler son statut de vigile officiant à la résidence d'une diva de la musique.





Selon le journal L'Observateur, A. L. Guèye a mis en place un mode opératoire lui permettant de se refaire une santé financière. Il s'est fait passer pour un agent de police pour dépouiller des usagers du tronçon de la Vdn3 longeant la plage Diamalaye.



En effet, c'est en cela qu'il va se doter de l'attirail de la maréchaussée : un blason de la gendarmerie assorti d'épaulettes, d'écussons... Tout un arsenal à même de berner le plus regardant des officiers de police ou de gendarmerie.



Doté d’une audace inouïe, Antoine L. Guèye n'avait plus qu'à choisir son heure dans la soirée, pour aller se poster tranquillement sur un coin de la Vdn3, précisément sur le tronçon Yoff- Parcelles assainies. Là où il a décidé de jouer au vrai agent de police en mission de contrôle routier et réussit à dépouiller ses victimes.



Pour parfaire son forfait, il demande à ses victimes de se rendre ultérieurement au commissariat de police de l'unité 15, où il prétend officier en qualité d'agent de la brigade de recherches.



Mais il sera démasqué par les frères germains, Ablaye et Modou Diop, l'ont appris à leur dépens le 22 décembre dernier, pour avoir été dépouillés respectivement de leurs téléphones de marque «IPhone» et «Samsung»...



Exploitant la plainte portant extorsion de fonds, déposée par les frères Diop, les limiers du commissariat de police de l'unité 15 vont mettre à profit leurs éléments de l'ombre qui ont conforté l'information faisant état des faits d'armes d'un présumé agent en uniforme qui gruge tous les soirs, des usagers de ce tronçon.



D'après la même source, les investigations menées ont permis de piéger le suspect, suivant un subterfuge savamment déroulé par un dispositif d'interpellation.



Ce qui a conduit à l'arrestation de A. L. Guèye en flagrant délit au rond-point Diamalaye.



Acheminé au poste de police, le faux agent âgé de 30 ans, va passer aux aveux. Sous le poids des questions des enquêteurs, le mis en cause, natif de Bargny, révèle son véritable statut de préposé à la sécurité de la résidence d'une diva de la musique sénégalaise, sise à la Cité Djily Mbaye.



Ainsi, la fouille de son sac à dos a permis de découvrir son arsenal constitué de divers articles de la gendarmerie, dont des écussons, un blason, des épaulettes et deux décharges électriques.

Son acte lui a valu une garde à vue au commissariat de Rebeuss.