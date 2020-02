Dakar: une enquête ouverte suite à la découverte de déchets médicaux sur la place du Cap Manuel

Une enquête a été ouverte par les autorités judiciaires du Sénégal, suite à la découverte de déchets médicaux, composés de seringues, de tubes, de fils de perfusion et du sang, à la plage du Cap Manuel à Dakar, rapporte la RFM.



Cette enquête a pour objectif d’y voir plus clair, et de savoir l’origine de ces déchets qui constituent un danger. Selon la radio, les responsables de l’hôpital Aristide Le Dantec n’ont pas voulu communiquer sur la question. Ils ont réitéré leur attachement à la gestion des déchets médicaux, avant d’ajouter que l’incinérateur de l’hôpital tourne à merveille à longueur de journée.