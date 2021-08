Dakar: une femme de 24 ans déférée au parquet pour avortement clandestin

Âgée de 24 ans M. T. M. est en prison pour interruption volontaire de grossesse. Elle a été déférée au parquet par la police des Parcelles Assainies. Les faits se sont déroulés le 07 août dernier, rapporte le journal Selon « L’As ».



Le 7 août dernier, M. T. M. s’était présentée au Centre de Santé Nabil Choucair pour les besoins d’une consultation médicale. Mais le médecin a constaté que le placenta et le fœtus de la patiente étaient déjà expulsés, et en a déduit que la patiente a fait un avortement clandestin.



Sans tarder, la blouse blanche a saisi la police qui mandate ses éléments, qui ont interpellé la jeune femme. Conduite au poste de police, M. T. M. a nié toute thèse de l'avortement provoqué. Elle soutient avoir fait une chute qui lui a occasionné des douleurs abdominales et que par la suite, elle s’est rendue dans une clinique privée pour se faire consulter.



Poursuivant, elle ajoute que c’est au niveau de la clinique privée qu’on lui a révélé qu’elle était enceinte. Par ailleurs, la jeune femme affirme que c’est quelques jours après, qu’elle a constaté que les douleurs abdominales persistaient. Et c’est là qu’elle a décidé de se rendre au Centre de santé Nabil Choucair pour se soigner.



Une déclaration qui n’a pas convaincu les enquêteurs, elle a été placée en garde à vue avant d’être déférée au parquet pour interruption volontaire de grossesse.