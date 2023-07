Dakar : une prostituée drogue son client, entretient des rapports sexuels avec lui et vole ses 640.000 francs

Fatima, une travailleuse du sexe, a été traînée en justice par son client I. Wade. Ce dernier l’a accusé de l'avoir drogué de lui avoir dérobé la somme de 640 000 francs CFA.



Jugée mardi dernier, la mise en cause a nié les accusations portées contre elle. Elle a affirmé avoir quitté la pièce une fois que son client s’est endormi, rappelant qu'il lui devait déjà 10 000 FCFA et qu'il lui avait seulement donné une avance de 15 000 FCFA.



Cependant, la version présentée par I. Wade est tout autre. Soutenu par les témoignages de J. Mané et Diégo, employés de l'auberge où le plaignant avait rencontré la jeune femme, I. Wade a déclaré avoir été drogué et dépouillé.



À l’en croire, le jour des faits, au moment de quitter le bar pour se rendre dans la chambre qu'il avait réservée, il a sorti une liasse de billets pour régler l'addition ce qui a attiré l’attention de la jeune femme. Selon le réceptionniste de l'auberge-bar, Fatima se serait excitée en voyant l'argent.



Une fois dans la chambre, I. Wade a remis 2000 FCFA à Fatima pour qu'elle achète des boissons rafraîchissantes. Cette dernière est revenue avec deux canettes. Le plaignant a raconté ne pas savoir ce qu’elle a mis dedans. « J'ai perdu mes repères dès que j'en ai pris quelques gorgées. J'ai eu des rapports sexuels non protégés avec elle sans même m'en rendre compte », a-t-il témoigné.



Poursuivant sa narration, il a affirmé s’être endormi, et c'est à ce moment-là que Fatima aurait profité de l'occasion pour lui voler ses 640 000 FCFA. Malgré les dénégations de l’accusée, le tribunal n'a pas été convaincu de son innocence, informe Rewmi Quotidien.



Finalement, elle a été condamnée à une peine de deux ans avec sursis et à restituer la somme de 640.000 à I. Wade.