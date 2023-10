Dalal Jamm va devenir un hôpital de niveau 4

L’hôpital Dalal Jàmm de Guédiawaye sera bientôt érigé en hôpital de niveau 4. La révélation a été faite par la Directrice générale des Établissements de santé, Dr Fatou Mbaye Sylla. Elle qui a visité les chantiers du nouveau projet de cet hôpital.



Elle a exprimé toute sa joie liée à l’état d’avancement des travaux de construction du bâtiment devant abriter les deux services susnommés. Les travaux, selon elle, sont exécutés à 98% et les équipements sont déjà commandés au moment où d’autres sont déjà en cours d’installation. Elle s’est ainsi félicitée du fait que les deux structures répondent aux normes architecturales.



« Avec l’existence de ces nouveaux services, pratiquement tout ce qui se fait à l’extérieur, sur le plan médical, pourra être réalisé ici à Dalal Jàmm », a-t-elle révélé, précisant que l’hôpital Dalal Jàmm sera bientôt érigé en hôpital de niveau 4. Elle a félicité le directeur et son équipe pour l’immense travail abattu jusqu’ici.



Dr Fatou Mbaye Sylla a laissé entendre que la greffe de la moelle est une spécialité très recherchée. « À plusieurs reprises, des Sénégalais ont sollicité la générosité de la Première Dame ou d’autres mécènes pour pouvoir bénéficier d’une prise en charge à l’extérieur dont le coût varie entre 50 et 100 millions de FCfa », a-t-elle renseigné. Elle a également expliqué qu’au niveau de la santé de la reproduction, des femmes quittent le pays et se rendent au Maroc et en Tunisie pour trouver un remède à leurs problèmes de fertilité. Aujourd’hui, dit-elle, ce service sera bientôt disponible à Dalal Jàmm.



« Ce sont deux centres qui sont à la pointe du progrès et pour lesquels des compatriotes déboursent plusieurs dizaines de millions pour pouvoir y avoir accès. Les chantiers seront livrés d’ici la fin du mois de décembre », a-t-elle précisé.