Infrastructures et social : Le ministère des Finances et la BADEA scellent un nouveau pacte stratégique

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a accordé une audience à une haute délégation de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA). La mission de l'institution financière était dirigée par Dr Fatima Elsheikh, Vice-Présidente des Opérations et Secrétaire général des conseils d’administration et des gouverneurs.







Les échanges entre l'autorité ministérielle et ses hôtes ont été l'occasion de faire le point sur l'état d'avancement des différents projets actuellement déployés sur le territoire national avec le concours de l'institution. Au-delà du suivi technique des chantiers en cours, la rencontre a permis de jeter les bases d'un élargissement de l'enveloppe financière et d'un approfondissement des axes de coopération entre la République du Sénégal et la BADEA.







Cette séance de travail traduit l'engagement des deux parties à consolider un partenariat stratégique de longue date, axé sur le financement d'infrastructures clés et d'initiatives à fort impact social. À travers ce renforcement des liens financiers, le ministère des Finances et la BADEA réaffirment leur volonté commune d'accompagner durablement la dynamique de développement économique et social du pays.

