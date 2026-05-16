Approvisionnement en moutons : Plus de 490 000 têtes déjà enregistrées, l'État écarte tout risque de pénurie





Les autorités affichent leur sérénité à deux semaines de l'Aïd el-Kebir. En tournée de supervision dans la région de Kaffrine, le secrétaire d’État aux Coopératives et à l’Encadrement paysan, Dr Alpha Ba, a annoncé que 490 033 moutons sont déjà présents sur le territoire national, contre 472 691 à la même période l'année dernière.







La délégation gouvernementale s'est rendue dans le département de Koungheul pour inspecter le marché à bétail de Missirah Wadène, l'un des plus grands centres d'approvisionnement du pays pour la Tabaski. Selon les données du ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, ce foirail compte actuellement 208 030 têtes de bétail, dont 49 866 moutons importés et 12 419 réexportés vers la Gambie.







« À ce jour, le marché est plus fourni que l’an dernier. Aucun risque de pénurie n’est à craindre si cette dynamique se maintient », a rassuré le secrétaire d'État.







Pour garantir la stabilité du marché, l’État a injecté des ressources financières et logistiques sans précédent à travers le pays. En partenariat avec le secteur bancaire, le Fonds d'appui à la stabulation (FONSTAB) a financé 471 projets d'éleveurs pour un montant global supérieur à 2,6 milliards de francs CFA. Dans le seul département de Koungheul, l’enveloppe dédiée aux opérateurs de la Tabaski a connu une hausse spectaculaire, passant de 37 millions à près de 400 millions de francs CFA.







En complément de ces financements, un quota de 80 tonnes d’aliments subventionnés a été mobilisé dans la zone, dont 60 tonnes ont été directement livrées au foirail de Missirah Wadène pour aider les éleveurs à faire face aux coûts et maintenir des prix accessibles.

