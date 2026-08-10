Afrobasket U18 masculin : le Sénégal s'incline de justesse face au Cameroun (46-49)

Déjà qualifié pour les quarts de finale avant cette rencontre, le Sénégal s'est incliné de justesse face au Cameroun (46-49), ce lundi, lors de la troisième et dernière journée de l'Afrobasket masculin U18, au terme d'une rencontre disputée jusqu'aux dernières secondes.



Malgré un retard de dix points à la mi-temps (18-28), les Lionceaux ont livré une belle bataille et sont revenus à seulement trois points dans le dernier quart-temps. Les dernières possessions ont finalement été favorables aux Camerounais.



Avec trois succès en trois rencontres, le Cameroun occupe la première place du groupe C, tandis que le Sénégal reste deuxième. Dans l'autre rencontre du groupe, la Tunisie s'est imposée face au Rwanda (60-53).



Les quarts de finale débuteront le jeudi 13 août 2026 à Abidjan, en Côte d'Ivoire.