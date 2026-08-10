Journée africaine de l'état civil : le Sénégal active la plateforme numérique « Sama état civil »

Les acteurs territoriaux de la région de Kaolack se sont mobilisés ce 10 août 2026 au siège du Conseil départemental autour du Directeur général de l'Agence nationale de l'état civil (ANEC), Matar Ndao. L'événement s'est tenu en présence des autorités administratives et locales à l'occasion de la célébration de la Journée africaine de l'état civil. L'information émane d'une note d'information sur la rencontre.



Cette manifestation régionale a servi de cadre au lancement officiel de la quatrième phase du Plan national de remédiations du Logiciel de gestion de l'état civil (LGEC). Les autorités ont également procédé, au cours de cette réunion, à l'activation de la plateforme numérique baptisée « Sama état civil ».