Séisme de magnitude 7,4 en Colombie, le gouvernement décrète l'état d'urgence

Un puissant séisme, de magnitude 7,4 est survenu à 7h34 (heure locale) lundi 10 août en Colombie. Son épicentre est situé près de San José del Palmar, dans le département du Choco (ouest), sur le littoral de l'océan Pacifique. Une vingtaine de bâtiments se sont effondrés à Cali. Le gouvernement décrète l'état « d'urgence ». Le bilan provisoire grimpe à 111 morts et 87 blessés dans l'ouest du pays.



Le président Abelardo de La Espriella va déclarer « l'état d'urgence » en Colombie, après le puissant séisme.



« Il a été décidé de déclarer l'état d'urgence correspondant, qui sera signé au cours de la journée », a annoncé le chef de l'État depuis Bogota, en présentant un bilan actualisé après le tremblement de terre de magnitude 7,4 qui a provoqué d'importantes destructions, notamment dans la touristique « région du café » et à Cali, troisième ville du pays.



Selon les services géologiques des États-Unis et de Colombie, le séisme s'est produit dans le département colombien du Choco, situé sur la côte Pacifique en tout début de matinée ce 10 août.