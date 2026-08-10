Levée des couleurs au 3FPT : le nouveau Directeur général invite le personnel à l'engagement et au sens du devoir

Le nouveau Directeur général du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT), Souleye Kane, a effectué sa première prise de contact avec le personnel de l’institution, ce lundi 10 août 2026, à l’occasion d’une cérémonie de levée des couleurs organisée devant le siège du 3FPT.



La rencontre s’est déroulée en présence des agents de l’institution ainsi que des Agents de sécurité de proximité (ASP), renseigne une note d’information.



Pour ce premier moment d’échanges avec ses collaborateurs, Souleye Kane a appelé les équipes à placer « le travail, la rigueur et l’engagement » au cœur de leur action quotidienne.



Revenant sur le parcours du 3FPT depuis sa création, le Directeur général a salué le travail accompli par ses prédécesseurs. Il a également invité le personnel à préserver et à consolider les acquis de l’institution.



Souleye Kane a, par ailleurs, rappelé la place de la formation professionnelle et technique dans le développement du capital humain, un secteur qu’il situe au cœur de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050.



À l’issue de la cérémonie, le nouveau Directeur général a effectué une visite des différents bureaux afin d’échanger directement avec les agents. Il a également annoncé une tournée dans les pôles territoriaux du 3FPT, avec l’objectif de rencontrer les équipes et de s’enquérir de leurs conditions de travail.