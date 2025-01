Dame Mbodj : « la SOGIP ne donnera pas le stade Abdoulaye Wade à la lutte »

Aziz Ndiaye, directeur d'Albourakh Production, avait exprimé son souhait d'organiser le combat de lutte opposant Balla Gaye 2 à Siteu au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Cependant, cette initiative n’aura pas lieu. Selon Dame Mbodj, Directeur général de la SOGIP (Société de Gestion des Infrastructures publiques des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose), le stade ne sera pas loué pour des événements liés à la lutte.



« En raison de la configuration du stade, il est impossible d'y organiser un combat de lutte. Nous disposons d'une infrastructure de dernière génération, conforme aux normes internationales, avec une tribune présidentielle et des loges VIP particulièrement fragiles. En cas d'échauffourées, les dégâts seraient considérables. Je ne prendrai pas ce risque », a déclaré Dame Mbodj lors d'une émission sur Sans Limites TV.



Il a également souligné l'importance de la pelouse hybride du stade, qui nécessite un investissement considérable. « C'est un stade couvert, et la pelouse coûte très cher à entretenir. En cas de dégâts, les frais de localisation ne pourraient pas compenser les pertes », a-t-il expliqué.



En conclusion, le DG de la SOGIP a affirmé catégoriquement : « La SOGIP ne mettra pas le stade Abdoulaye Wade à disposition pour des combats de lutte ».