Dame Ndoye prolonge son contrat avec le FC Copenhague

Son contrat devait expirer au prochain mois, avant la fin de la saison. En raison de la crise sanitaire qui dicte sa loi sur la Super League qui ne sera pas bouclé avant juillet, le club a décidé de faire de courtes prolongations. Pour les joueurs dont les contrats expirent le 30 juin, il est possible de faire des extensions. Le FC Copenhague a profité de cette opportunité pour prolonger Dame Ndoye et Sigurdsson.



Le club déclare qu’ils ont tous deux été renouvelés pour un mois, la date de fin du contrat est donc le 31 juillet 2020. Deuxieme au classement, FCC est à 4 points du leader. L’attaquant de 35 ans, a récemment subi une intervention chirurgicale et est actuellement en rééducation. On ne sait pas s’il sera prêt pour plus de matches cette saison. Il a inscrit 8 buts, 4 passes décisives en 12 matchs cette saison