Dandé Maayo : le mouvement DME alerte sur un risque de catastrophe à l'approche de l'hivernage

À l’arrivée des premières pluies, le mouvement Dandé Maayo Émergent (DME) a publié une déclaration alarmante pour dénoncer l'arrêt des travaux d'infrastructures majeurs dans la région de Matam, faisant peser une menace d’enclavement total sur 46 villages des départements de Matam et Kanel. L'association s'offusque de la paralysie de la route du Dandé Maayo Sud, qualifiée de « chantier fantôme » depuis plusieurs mois, ainsi que du blocage des chantiers de l'aéroport et de l'hôpital régional d'Ourossogui.



L'arrêt de la construction des ponts sur cet axe stratégique Nawel-Dembancané fait craindre le pire aux populations locales, qui redoutent de revivre le cauchemar des inondations passées à la moindre crue du fleuve Sénégal. Le président du mouvement, Yaya Ndiaye, prévient que l'absence de routes praticables coupera des villages entiers du reste du pays, bloquant l'évacuation des malades vers les structures de santé et paralysant le transport des marchandises de ce grenier agricole.



Face à cette crise, le collectif réclame la mise en œuvre d'un plan d'urgence spécifique pour la rive du fleuve, axé sur le développement de l'agriculture et l'exploitation locale des phosphates pour générer des emplois. Sur le plan institutionnel et sécuritaire, le DME plaide pour la création de nouvelles communes afin de rapprocher l'administration des citoyens, ainsi que pour un renforcement immédiat de la surveillance frontalière face aux menaces terroristes quotidiennes dans la zone.