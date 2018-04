Danger en mer : une houle dangereuse de 2,5 m au Sénégal dès demain

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Ancim) attire l’attention sur une houle dangereuse de secteur Nord-ouest pouvant atteindre ou dépasser 2.5 mètres arrivera au large du Sénégal à partir de ce mercredi, à 12 heures, et ce, jusqu’au vendredi, à 23 heures».



Cette houle concernera la Grande Côte dès ce mercredi, pour arriver sur la Petite Côte entre jeudi et vendredi.



Les météorologues déconseillent aux usagers d’attendre samedi pour reprendre leurs activités maritimes.