Daniel Lewis Lee: un juge américain diffère la première exécution fédérale en 17 ans

Un juge américain a ordonné que la première exécution fédérale en plus de 17 ans soit retardée, quelques heures seulement avant qu'elle n'ait lieu.



Le juge a rendu une injonction lundi, peu de temps avant que l'injection mortelle ne soit programmée dans l'État de l'Indiana.



La juge Tanya Chutkan a déclaré qu'il y avait encore des recours judiciaires non résolus contre le ministère américain de la Justice.



Daniel Lewis Lee a été reconnu coupable du meurtre d'une famille en Arkansas en 1996.



Lee, qui a torturé et tué la famille de trois personnes avant de jeter leurs corps dans un lac, devait initialement être exécuté en décembre.



Son affaire a été différée après que les tribunaux ont bloqué l'exécution de la peine de mort.

"Le public ne tire aucun avantage en court-circuitant la procédure judiciaire habituelle", a déclaré lundi le juge Chutkan, du tribunal de district de Washington DC.



Quatre autres exécutions fédérales ont été retardées suite à cette décision, ce qui permet à d'autres recours judiciaires contre les protocoles d'injection létale du gouvernement de donner suite.



Le ministère de la Justice a immédiatement fait appel de la décision.



Quel est le contexte ?

L'exécution de Lee - et les quatre autres qui ont été retardées - devaient utiliser une injection contenant du pentobarbital, un barbiturique qui provoque la mort.



Les détenus ont fait valoir que le médicament violait leur droit constitutionnel de ne pas subir de "peines cruelles et inhabituelles". Ce médicament aurait causé des difficultés médicales supplémentaires lors de ses utilisations antérieures.



"Le tribunal (...) estime que le préjudice probable que subiraient les plaignants si le tribunal n'accorde pas de mesure injonctive l'emporte de loin sur tout préjudice potentiel pour les défendeurs", a déclaré le juge Chutkan.



Un avocat de l'un des quatre condamnés à mort sous responsabilité fédérale a déclaré lundi dans un communiqué :



"Le gouvernement a tenté de poursuivre ces exécutions malgré de nombreuses questions sans réponse sur la légalité de son nouveau protocole d'exécution".



Cette décision intervient peu de temps après qu'une cour d'appel a décidé que l'exécution de Lee devait se poursuivre.

Certains des proches des victimes s'opposent à l'exécution de Lee et ont cherché à la retarder, arguant que sa participation pourrait les exposer au coronavirus.



Mais dimanche, la Cour d'Appel du 7e Circuit a déclaré que l'affaire des proches n'avait "aucune base juridique défendable".



Earlene Peterson, 81 ans, dont la fille, la petite-fille et le gendre ont été tués par Lee, a déclaré qu'elle souhaitait que le jeune homme de 47 ans soit condamné à la prison à vie, la même peine que son complice.



Pourquoi changer les règles sur les exécutions ?

L'administration Trump a déclaré qu'elle reprendrait les exécutions fédérales après une longue interruption l'an dernier.



Dans une déclaration à l'époque, le procureur général William Barr a déclaré : "Sous les administrations des deux parties, le ministère de la Justice a demandé la peine de mort contre les pires criminels.



"Le ministère de la Justice fait respecter l'état de droit - et nous devons aux victimes et à leurs familles de reporter la peine imposée par notre système judiciaire."



Cette décision a été critiquée comme une décision politique, les militants se déclarant également préoccupés par la précipitation des cas.



Le dernier détenu exécuté par la peine de mort fédérale était Louis Jones Jr, un vétéran de 53 ans de la guerre du Golfe qui a assassiné le soldat de 19 ans Tracie Joy McBride.