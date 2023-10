Dans les coulisses du remaniement

L'accouchement de l'équipe Amadou Bâ 2 n'a pas été de tout repos selon nos radars scotchés au Palais. Selon Vox Populi, le président Macky Sall et son Premier ministre et non moins candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à l'élection présidentielle du 25 février 2024 ont dû se triturer les méninges pour faire la liste.



A en croire le canard, tous ceux qui ont été consultés n'ont pas été finalement retenus. C'est le cas de certains pontes du régime dont le maire centriste de Ziguinchor (Abdoulaye Baldé) qui était pressenti pour occuper le poste de ministre des Forces armées.



Selon les infos de nos confrères, Abdoulaye Balde aurait diplomatiquement décliné le poste préférant parachever les projets qu'il a entamés à l'APIX. D'ailleurs, il est parti en mission au Benin. Toujours à en croire le médias, Modou Diagne Fada a failli se retrouver à la tête du ministère de l'Agriculture qu'il voulait... avant d'être promu finalement ministre des Collectivités territoriales, Harouna Dia a pesé de tout son poids pour la promotion de son frère Daouda Dia... au détriment de Mamadou Talla victime de la guerre des chefs dans le parti présidentiel au Fouta...



Il faut souligner que Me Oumar Youum a été propulsé très haut dans l'architecture gouvernementale, ministre des Forces armées et second en rang protocolaire après Sidiki Kaba. Faut-il dissocier cela du fait que le candidat du PUR est du même coin que lui ? En effet, Aliou Mamadou Dia, le candidat du parti de Serigne Moustapha Sy est de la même localité.