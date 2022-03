Darou Mousty : un marchand ambulant en cavale rattrapé pour le viol de sa nièce de 12 ans

Marchand ambulant de son état, B.L, âgé de la trentaine, est mêlé dans une affaire. En effet, il est accusé d'avoir violé sa nièce, âgée seulement de 12 ans. Selon « L'Observateur », les faits qui lui sont reprochés remontent au 9 octobre dernier. Ce jour-là, la dame F.D, de retour au marché, a trouvé sa fille en train de pleurer seule dans la cour de la maison. À sa grande surprise, son celle-ci, entre deux sanglots, lui a révélé qu'elle a été abusée sexuellement par son oncle paternel, B.L.



Racontant les abus qu’elle a subi elle a révélé que « mon oncle profitait de tes absences de la maison, pour me demander d'aller lui remettre la cafetière qui se trouve dans la chambre de ma grand-mère. Dès que j'ouvre la porte, il m'y rejoint. Ensuite, il me fait coucher sur le lit avant d'entretenir avec moi des rapports sexuels. Il a couché avec moi à deux reprises. J'avais peur de le dénoncer parce qu'il avait proféré la menace de demander à Pa Nar de me tuer. J'avais peur que ce dernier me fasse du mal, c'est pourquoi je ne voulais rien te dire ».



N'en croyant pas ses oreilles, la mère de la victime l’a automatiquement conduit au centre de santé de la localité et la gynécologue, après avoir consulté sa patiente, a attesté qu'elle a subi une défloraison de l'hymen, malgré son jeune âge. Ne voulant pas laissé B. L impuni, la maman a rendu déballé tout l’affaire à son mari. Cependant, celui-ci avait décidé de laver le linge sale en famille. S'opposant catégoriquement à ce règlement à l'amiable, la dame F.D a déposé une plainte au niveau de la Brigade de gendarmerie de Darou Mousty. Ayant eu écho de la plainte à son encontre, B. L, s’est enfui dans la région de Sédhiou (sud du Sénégal). Ainsi, après plus de 7 mois passés là-bas, le mis en cause est rentré chez lui dans le but de prendre part au Magal de Darou Mousty.



Mais il a été arrêté par les éléments de la gendarmerie pour « détention de chanvre indien ». Déféré au parquet de Louga, il a été jugé le mercredi dernier et condamné à 15 jours ferme. Malheureusement pour lui, pendant qu'il purgeait sa peine à la prison de Louga, les hommes en blen se sont rappelés qu'il a été cité dans une affaire de mœurs. C'est ainsi qu'il a été extrait de sa cellule pour être entendu sur les nouvelles accusations retenues contre lui. Face aux enquêteurs, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés.



Poursuivi pour « viol sur une mineure de moins de 13 ans et pédophilie »,il a été déféré à nouveau au parquet de Louga.