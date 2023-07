De Gea annonce son départ de Manchester United

Libre depuis le 1er juillet, le portier espagnol David De Gea (32 ans) annonce son départ de Manchester United, qu'il avait rejoint à l'été 2011.



« Je voudrais exprimer ma gratitude et ma reconnaissance inébranlables pour l'amour des 12 dernières années. Nous avons accompli beaucoup depuis que mon cher Sir Alex Ferguson m'a amené dans ce club. Et il a fallu une fierté incroyable chaque fois que je tirais ce maillot, pour diriger l'équipe, pour représenter cette institution, le plus grand club du monde était un honneur qui ne confère qu'à quelques footballeurs chanceux. Ça a été une période inoubliable et réussie depuis que je suis arrivé ici - je ne pensais pas qu'en quittant Madrid quand j'étais jeune garçon, nous pourrions réaliser ce que nous avons fait ensemble", a déclaré Gea.



Avant d'ajouter, "Maintenant, c'est le bon moment pour relever un nouveau défi, pour me pousser à nouveau dans un nouvel environnement différent".

Manchester sera toujours dans mon cœur, fans de United". Manchester m'a façonné et ne me quittera jamais".



Manchester United est prêt à signer Andre Onana pour remplacer son gardien de but légendaire, la semaine prochaine, comme annoncé par Fabrizio Romano il y a 24 heures.