De retour à Rennes, Mbaye Niang poussé vers la sortie ?

Le club breton lui cherche donc une porte de sortie cet été. De retour après un prêt peu concluant en Arabie saoudite à Al-Ahli, l’attaquant sénégalais M’Baye Niang (26 ans, 9 apparitions et 1 but en L1 cette saison) ne figure plus dans les plans de Rennes.



Selon la presse italienne, le promu Venise a entamé des discussions pour récupérer l’international sénégalais, qui plaît aussi au FC Porto, Besiktas et Krasnodar. Son départ permettra aux Rouge et Noir d’économiser un salaire estimé à 3,5 millions d’euros brut par an soit plus de 2 milliards FCFA.