Débat autour du 3e mandat: le collectif "And défar Rewmi" appelle le Président Macky Sall à respecter sa parole

Le coordinateur national du Collectif And Defar Rewmi (CADER), Doudou Ka, tempère et appelle le Président Macky Sall à respecter sa parole à propos du 3e mandat.



« Pour nous l’ambition du Président de la République ne doit pas primer sur la vie d’un seul Sénégalais. Nous pensons même que le président ne devrait pas accepter la mort d’un seul Sénégalais pour assouvir sa vie personnelle », martèle Doudou Kâ.



Poursuivant son propos M. Kâ précise, « au cas où le Président Macky Sall serait lui-même candidat, le collectif And défar rewmi ne va pas dans le sens d’accepter une troisième candidature du Chef de l’Etat. Nul n’est indispensable et la stabilité politique du pays vaut mieux que l’instabilité sociale qui le guette. C’est pourquoi, nous indiquons que le CADER ne fait pas de la candidature du Président Macky Sall un débat juridique, et l’appelle au respect de sa parole».