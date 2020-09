Débat de la présidentielle américaine de 2020: échanges chaotiques et insultes entre Donald Trump et Joe Biden

Le président Donald Trump et son adversaire Joe Biden se sont affrontés avec acharnement dans l'un des débats les plus chaotiques et les plus amers que la Maison Blanche ait connus depuis des années.



M. Trump l'a fréquemment interrompu, ce qui a incité M. Biden à lui dire de "se taire" alors que les deux hommes se prononçaient sur la pandémie de coronavirus, les soins de santé et l'économie.



Le président américain est critiqué pour son soutien à la suprématie blanche et a refusé de condamner un groupe d'extrême droite spécifique.

Les sondages d'opinion suggèrent que M. Biden a une avance constante d'un point sur M. Trump.



Mais à 35 jours du jour des élections, les sondages réalisés dans plusieurs États importants montrent que la lutte est plus serrée.



Les sondages indiquent également qu'un Américain sur dix n'a pas encore décidé pour qui voter. Mais les analystes estiment que le débat de mardi soir - le premier des trois - ne ferait probablement pas une grande différence.



Quels ont été les moments clés ?



Dans l'ensemble, le débat de 90 minutes à Cleveland, Ohio, a été léger et a donné lieu à une discussion politique sérieuse. Les deux candidats se sont parlés mais M. Trump a coupé Biden quelque 73 fois, selon un décompte de CBS News.



La teneur du débat est apparue clairement dès le début, lorsque les deux candidats se sont disputés sur les questions relatives aux soins de santé. M. Biden a traité le président de "clown".



Alors qu'ils ouvraient les échanges sur la Cour suprême, M. Biden refuse de répondre lorsqu'on lui demande s'il allait essayer d'augmenter le nombre de juges.



"Le candidat démocrate s'en est pris à M. Trump, ajoutant plus tard : "tu vas te taire, mec ? "Continue de jacasser, mec."



M. Trump, le candidat républicain qui cherche à obtenir un second mandat, répond : "le peuple comprend, Joe. 47 ans [en politique], tu n'as rien fait. Ils comprennent."

Le président s'est vu demander par le modérateur, le présentateur de Fox News Chris Wallace, s'il était prêt à condamner les tenants de la suprématie blanche.



Il a d'abord répondu par l'affirmative, mais lorsqu'on lui a demandé de dénoncer nommément le groupe d'extrême droite Proud Boys, il a esquivé la question.



M. Trump dit "Proud Boys, restez en arrière et attendez, mais je vais vous dire, quelqu'un doit faire quelque chose pour l'antifa et la gauche."



Les Proud Boys, un groupe masculin anti-immigrants, ont utilisé les médias sociaux pour faire la fête. "Standing down and standing by sir", a été posté sur Telegram.



Antifa, abréviation de "anti-fasciste", est une affiliation informelle d'activistes d'extrême gauche qui se heurtent souvent à l'extrême droite lors des manifestations de rue.



M. Biden l'a dit tout à l'heure : "c'est un président qui a tout utilisé comme un sifflet pour essayer de générer de la haine raciste, de la division raciste."



Qu'ont-ils dit sur les coronavirus ?



M. Biden dit que M. Trump a "paniqué" à propos de la pandémie de coronavirus, qui a tué plus de 200 000 Américains.



"Beaucoup de gens sont morts et beaucoup d'autres vont mourir à moins qu'il ne devienne beaucoup plus intelligent, beaucoup plus rapide", a déclaré M. Biden.



M. Trump s'est opposé à ce que M. Biden utilise le mot "intelligent".



"Vous avez obtenu le diplôme le plus bas ou presque le plus bas de votre classe", a déclaré le président. "N'utilisez jamais le mot "intelligent" avec moi. N'utilisez jamais ce mot."



Les règles locales exigeaient que tout le monde dans la salle porte un masque, mais parmi les membres de la famille du président présents, seule la première dame des États-Unis, Melania Trump, s'est couverte le visage pendant le débat.