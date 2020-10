Débat des colisiters aux États-Unis : Kamala Harris, le choix de la complémentarité pour Joe Biden

C'est l'heure de gloire des des numéros deux : dans une campagne présidentielle bouleversée par l'annonce que Donald Trump souffre du Covid-19, l'unique débat des colistiers a lieu mercredi 7 octobre à Salt Lake City, dans l'Utah. L'occasion pour la démocrate Kamala Harris de montrer ses talents oratoires face au vice-président Mike Pence, mais aussi de démontrer que son choix comme "lieutenant" de Joe Biden ne doit rien au hasard : elle est une complémentarité évidente à l'ancien vice-président de Barack Obama..



Si Joe Biden a longtemps fait durer le suspense avant d’annoncer, mardi 11 août, que Kamala Harris serait sa colistière dans la course à la Maison Blanche, c'est certainement pour susciter l’intérêt des électeurs jusqu’à la dernière minute plutôt que par hésitation : Kamala Harris était donnée favorite depuis des mois malgré une demi-douzaine de concurrentes potentielles.



Si elle était élue aux côtés de Joe Biden en novembre, Kamala Harris serait la première femme, mais aussi la première Noire et la première Américaine d’origine asiatique à devenir vice-présidente. Son père est en effet né en Jamaïque et sa mère en Inde.