Débris géants tombés du ciel en Côte d'Ivoire: l'enquête est en cours

« On a ďabord cru à un coup de tonnerre », explique Jean-Marc Kouassi, le maire de Béoumi. Lundi dernier, un vacarme assourdissant surprend les habitants du département situé à quelques kilomètres de Bouaké. En se rendant sur les lieux du bruit, les villageois découvrent stupéfaits, en pleine brousse, des objets métalliques de plusieurs mètres ďenvergure et préviennent la gendarmerie.



Si les habitants ignorent la nature des objets tombés du ciel, les experts internationaux affirment que ce sont des débris de la fusée chinoise Longue-Marche 5, en orbite depuis son lancement le 5 mai dernier. Une information vite confirmée par la presse étrangère.



Il était bel et bien prévu que des débris de l’appareil s'écrasent au large des côtes ouest-africaines, dans l'océan Atlantique. Mais quelques morceaux ont atterri dans le centre de la Côte ďIvoire. Fort heureusement dans des zones inhabitées. Donc ni victimes, ni dégats matériels.



Les autorités ivoiriennes n'ont pas officiellement confirmé qu'il s'agissait de la fusée chinoise, mais selon le responsable de la communication du ministère de la Sécurité, Yves Zogbo, tout laisse à croire qu'il s’agit bien ďun engin spatial. L'Etat ivoirien, qui n’était pas au courant de l’opération, poursuit les enquêtes et n'exclut pas de demander des comptes à qui de droit. Ce sera visiblement la Chine.