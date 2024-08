Début des inscriptions sur la plateforme Campusen ce mercredi 7 août 2024

Dans un communiqué en date du 12 juillet, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, a annoncé que la plateforme CAMPUSEN dédiée aux demandes d’orientation des nouveaux bacheliers sera ouverte le 7 août, c’est-à-dire, ce mercredi.



Donc, conformément au communiqué, les inscriptions sur la plateforme ont débuté ce mercredi 7 août et se termineront le 27 de ce mois. « Nous invitons tous les bacheliers qui veulent être orientés dans les universités publiques ou dans les instituts supérieurs d’enseignement supérieur (ISEP) de s’inscrire sur la plateforme à l’adresse campusen.sn », a dit le Pr Ousmane Thiaré, indiquant que toutes les dispositions sont prises pour un bon fonctionnement de la plateforme et permettre l’inscription de tout bachelier souhaitant être orienté dans les établissements d’enseignement supérieur et les universités.



Le nombre total de bacheliers attendu sur la plateforme est de 78. 246. Déjà, à la mi-journée, 14.393 bacheliers ont ouvert un compte, soit 14,73 %. Parmi eux, 4.306 ont effectivement postulé, précise la Cineri.



Après la fermeture de la plateforme prévue le 27 août, l’affectation des places se fera du 19 septembre au 15 octobre 2024. Ensuite, les bacheliers devront s’acquitter de leurs droits d’inscription une fois qu’ils auront reçu des propositions d’orientation.