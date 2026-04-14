Décentralisation : Ousmane Sonko accélère la mise en œuvre des pôles territoires

Le Premier ministre Ousmane Sonko a franchi une étape décisive dans la réforme de l'architecture territoriale du pays ce mardi 14 avril 2026. En présidant la réunion du Comité de Pilotage au Building administratif Mamadou Dia, le Chef du Gouvernement a officiellement lancé la phase de finalisation des projets de réformes de la décentralisation et des pôles territoires.







La séance a été consacrée à l’examen minutieux du rapport final issu de la récente retraite du Comité de Pilotage. Cette réforme, pilier de la stratégie de gouvernance actuelle, vise à transformer l'organisation administrative pour favoriser un développement local plus harmonieux et une meilleure répartition des ressources entre les différentes régions du Sénégal.







À l'issue des échanges, le Premier ministre a instruit l'ensemble des parties prenantes de maintenir une rigueur absolue dans la poursuite du processus. Les directives données soulignent l'urgence de traduire ces projets en actions concrètes afin de rendre les pôles territoires opérationnels et de renforcer l'autonomie des collectivités locales.







Cette rencontre marque la volonté du gouvernement de parachever une réforme territoriale profonde, destinée à rapprocher l'administration des citoyens et à corriger les disparités régionales à travers une décentralisation plus efficace.

